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Цзю назвал возможный бой между Биволом и Бетербиевым «поединком титанов»

Цзю назвал возможный бой между Биволом и Бетербиевым «поединком титанов»

Единоборства , 20 июн, 00:11  0  Цзю назвал возможный бой между Биволом и Бетербиевым за пояс абсолютного чемпиона мира «поединком титанов» Бывший абсолютный чемпион мира по боксу отметил, что в бою между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу нет явного фаворита Константин Цзю (Фото: Социальные сети Константина Цзю) В случае, если бой между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира состоится, он станет настоящей битвой титанов.

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