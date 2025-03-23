Ребята средней группы номер 6, вместе с воспитателем Колесниковой Кристиной Владимировной, отправилась в необычное путешествие.

И куда бы вы думали? В страну здоровья! Чтобы добраться туда, им пришлось вспомнить всё, что полезно для здоровья; отгадать загадки о предметах личной гигиены и найти отгадки в “Чудесном Мешочке”; во время путешествия помочь зубикам найти полезные продукты; научились делать самомассаж “неболейкино” и конечно активно двигаться.
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