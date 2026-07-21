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Аргументы и Факты

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Украинский актер Анохин обвинил сотрудников ТЦК в похищении и избиении

Украинский актер Анохин обвинил сотрудников ТЦК в похищении и избиении

Артист Одесского академического областного драматического театра Вадим Анохин опубликовал видеообращение, в котором обвинил сотрудников ТЦК в незаконном удержании и избиении, несмотря на наличие у него действующей брони от мобилизации.

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