Украинский актер Анохин обвинил сотрудников ТЦК в похищении и избиении

Артист Одесского академического областного драматического театра Вадим Анохин опубликовал видеообращение, в котором обвинил сотрудников ТЦК в незаконном удержании и избиении, несмотря на наличие у него действующей брони от мобилизации.
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