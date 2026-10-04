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Завершились съемки зомби-хоррора "Сумерки мертвецов" с Кейт Бекинсейл

Завершились съемки зомби-хоррора "Сумерки мертвецов" с Кейт Бекинсейл

В американском штате Кентукки досняли фильм ужасов "Сумерки мертвецов". Эта картина станет официальным финалом знаменитой серии зомби-хорроров "Ночь живых мертвецов", которую когда-то запустил режиссер Джордж Ромеро.

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