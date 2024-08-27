"ТЕРПЕНИЕ УЖЕ НА ПРЕДЕЛЕ": БАТАЛЬОНЫ ЖДУТ ПРИКАЗА НА БАЗАХ, ЧТОБЫ БРАТЬ ЗАЛОЖНИКОВ НА УЛИЦАХ РУССКИХ ГОРОДОВ?

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Зато как хорошо выглядит Путин на их фоне. Отец родной. Если бы не его реальные дела, то даже не знаю, что думать. Неужели сам не видит кто у него в кабинетах, да креслах сидит? Их же уже расстреливать нужно, а не ордена раздавать.