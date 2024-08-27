ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Удары внутри России наносятся в ответ на удары на поле боя. Теперь Запад хочет разваливать нашу страну, устроив резню уже не в СИЗО, а на улицах городов.
"ТЕРПЕНИЕ УЖЕ НА ПРЕДЕЛЕ": БАТАЛЬОНЫ ЖДУТ ПРИКАЗА НА БАЗАХ, ЧТОБЫ БРАТЬ ЗАЛОЖНИКОВ НА УЛИЦАХ РУССКИХ ГОРОДОВ?
Комментарии
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В В
Зато как хорошо выглядит Путин на их фоне. Отец родной. Если бы не его реальные дела, то даже не знаю, что думать. Неужели сам не видит кто у него в кабинетах, да креслах сидит? Их же уже расстреливать нужно, а не ордена раздавать.
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6 час.
Ина Куликова
До сих пор только "надо, следует...", когда же будет "сделано"?
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6 час.
РАИСА То
И, самое интересное, мигранты в большом количестве в крупных городах, куда местное население не имеет возможности переехать. Если они такие нужные люди, почему не едут жить в деревни, поднимать сельское хозяйство.
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5 час.
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