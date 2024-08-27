ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Если папуасы отслюнявять таким, как Матвейчев, то и их завезут. Барыгам пофигу на ком бабки делать.Депутат Матвейчев...
  • Наталья Волкова
    А может запустим сюда племена людоедов, окультурим их? Или может где сохранилась популяция питекантропов? Да всех сюд...Депутат Матвейчев...
  • Георгий Михалев
    Матвейчева в кандалы и выслать вместе с мастурбеками нах.й! Мигранты никогда из средней Азии никогда не станут русски...Депутат Матвейчев...

"ТЕРПЕНИЕ УЖЕ НА ПРЕДЕЛЕ": БАТАЛЬОНЫ ЖДУТ ПРИКАЗА НА БАЗАХ, ЧТОБЫ БРАТЬ ЗАЛОЖНИКОВ НА УЛИЦАХ РУССКИХ ГОРОДОВ?

"ТЕРПЕНИЕ УЖЕ НА ПРЕДЕЛЕ": БАТАЛЬОНЫ ЖДУТ ПРИКАЗА НА БАЗАХ, ЧТОБЫ БРАТЬ ЗАЛОЖНИКОВ НА УЛИЦАХ РУССКИХ ГОРОДОВ?

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Удары внутри России наносятся в ответ на удары на поле боя. Теперь Запад хочет разваливать нашу страну, устроив резню уже не в СИЗО, а на улицах городов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В В
Зато как хорошо выглядит Путин на их фоне. Отец родной. Если бы не его реальные дела, то даже не знаю, что думать. Неужели сам не видит кто у него в кабинетах, да креслах сидит? Их же уже расстреливать нужно, а не ордена раздавать.
Ответить
6 час.
Ина Куликова
До сих пор только &quot;надо, следует...&quot;, когда же будет &quot;сделано&quot;?
Ответить
6 час.
РАИСА То
И, самое интересное, мигранты в большом количестве в крупных городах, куда местное население не имеет возможности переехать. Если они такие нужные люди, почему не едут жить в деревни, поднимать сельское хозяйство.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх