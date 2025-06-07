LS: астрономы сделали уникальный снимок жесткого столкновения галактик

Астрономы из Европейской южной обсерватории при помощи Чрезвычайно большого телескопа (ELT) и Атакамской большой миллиметровой решетки (ALMA) сделали уникальный снимок жесткого столкновения двух галактик, пишет научное издание Live Science.
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