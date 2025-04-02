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Царьград

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Гудящие саркофаги в Антарктиде: находка учёных

Гудящие саркофаги в Антарктиде: находка учёных

В Антарктиде ученые обнаружили таинственные саркофаги, издающие низкочастотный гул, передает ИА «Кулик».

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