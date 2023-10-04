Лингвокоуч Котова: при изучении языка важно практиковаться в реальной среде

При изучении английского языка важно практиковаться в реальной среде, посещать международные конференции и сотрудничать с компаниями, где английский – это средство общения, чтобы в дальнейшем использовать язык в карьере.
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