В США обратились к американцам после заявления Путина о Харрис

Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцам после заявления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме о том, что Камала Харрис — фаворит России на выборах президента США.
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