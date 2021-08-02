Игорь Орцев: Больше рекордов к большой дате!

Из всех президентов Украины Зеленскому досталась самая ответственная на данный момент часть истории её государственности – тридцатилетие И следует отметить, что шоумен на президентском посту к этому историческому моменту пришелся как нельзя кстати.
Из всех президентов Украины Зеленскому досталась самая ответственная на данный момент часть истории её государственности – тридцатилетие И следует отметить, что шоумен на президентском посту к этому историческому моменту пришелся как нельзя кстати.
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