Samsung придумала, как сделать смартфоны тоньше — представлена перископическая камера ISOCELL ALoPКомпания Samsung представила новую конструкцию камеры для смартфона с перископическим телеобъективом, которая получила название ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism).
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