Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении помощником президента России Юрия Трутнева, освободив его от должности вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, следует из документа, размещённого на портале официального опубликования правовых актов.