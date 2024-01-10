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Закон, порядок, государство

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На Краснолиманском направлении инженерные подразделения ЦВО оборудуют новые позиции

На Краснолиманском направлении инженерные подразделения ЦВО оборудуют новые позиции

Для оборудования ходов сообщения, траншей и блиндажей военные инженеры ЦВО применяют общевойсковые экскаваторы одноковшовые ЭОВ-3522, который способен копать окопы в ограниченном пространстве – лесистой местности.

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