Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения украинскому ударному вертолету Ми-24. Это сделал расчет российского беспилотного летательного аппарата «Герань».
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