В Крыму раскрыли подноготную «русских беженцев от спорта»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая решила ехать в составе «русских беженцев от спорта» на Олимпиаду в Париж, несколько лет назад предлагала властям Крыма выступать от республики, но заломила неподъемный гонорар.
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