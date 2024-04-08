В Крыму раскрыли подноготную «русских беженцев от спорта»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая решила ехать в составе «русских беженцев от спорта» на Олимпиаду в Париж, несколько лет назад предлагала властям Крыма выступать от республики, но заломила неподъемный гонорар.