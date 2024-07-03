Неделя социального предпринимательства завершилась в Приморье

Комиссия по получению статуса «социальное предприятие», заседания, встречи, круглые столы прошли в рамках Недели социального предпринимательства и объединили сотни участников, среди которых представители бизнес-сообщества, органов власти, а также инфраструктуры поддержки бизнеса.
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