Неделя социального предпринимательства завершилась в Приморье

Комиссия по получению статуса «социальное предприятие», заседания, встречи, круглые столы прошли в рамках Недели социального предпринимательства и объединили сотни участников, среди которых представители бизнес-сообщества, органов власти, а также инфраструктуры поддержки бизнеса.