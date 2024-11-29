Бастрыкину А.И. доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нарушении прав жителей Рязанской области

В эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором жильцы дома в Рязанской области жалуются на невыносимые условия проживания, а также бездействие местных чиновников, не принимающих мер по ремонту жилищного фонда.
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