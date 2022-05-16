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Симеоне не уйдет из «Атлетико». Клуб ни с кем не контактировал, Диего доверяют настоящее и будущее

Диего Симеоне сообщил, что не уйдет из «Атлетико». «Здесь нечего говорить. Не беспокойтесь – мы будем здесь, как и всегда», – сказал тренер, отвечая на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

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