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В Красноярском крае отцу погибших из-за отравления детей предъявили обвинение

В Красноярском крае отцу погибших из-за отравления детей предъявили обвинение

Мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности трём дочкам и сыну.В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края предъявлено обвинение их отцу.

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