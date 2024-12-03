В Красноярском крае отцу погибших из-за отравления детей предъявили обвинение

Мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности трём дочкам и сыну.В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края предъявлено обвинение их отцу.
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