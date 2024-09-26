Дипломат Попов: У ООН есть будущее, но ее надо трансформировать

Сохранит ли Организация Объединенных Наций статус площадки для конструктивных дискуссий? Или под давлением США и их союзников она превратится в трибуну пропагандистских выступлений? Как повысить роль стран Глобального Юга в решении международных проблем? Насколько актуален вопрос о реформировании Совета безопасности ООН? На эти и другие вопросы в программе "События.
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