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В Иванове прошел конкурс патриотической песни памяти кавалера ордена Мужества лейтенанта милиции Дмитрия Бабашова

В Иванове прошел конкурс патриотической песни памяти кавалера ордена Мужества лейтенанта милиции Дмитрия Бабашова

Сегодня состоялся ежегодный областной конкурс патриотической песни, посвященный памяти погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника органов внутренних дел Дмитрия Бабашова.

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