Кулинар из Мужей получила спецприз конкурса «Лучший кондитер Ямала»

Полину Курочкину из Мужей наградили специальным призом конкурса «Лучший кондитер Ямала». Жюри оценило ее авторские десерты «Морошковый рай» и «Северный характер», рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.
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