Подмосковье восстановило здание МЧС в Мелитополе

Восстановление здания Главного управления МЧС России завершается в Мелитополе Запорожской области. Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области полностью обновили дом, заменив все инженерные системы, окна и двери.
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