Овчинский сообщил, что у метро «Воронцовская» начали обустраивать новый пешеходный маршрут

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на юго-западе Москвы, в Обручевском районе, приступили к преображению территории — в работу взяли участок размером 1,4 тысячи квадратных метров .