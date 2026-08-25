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Овчинский сообщил, что у метро «Воронцовская» начали обустраивать новый пешеходный маршрут

Овчинский сообщил, что у метро «Воронцовская» начали обустраивать новый пешеходный маршрут

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что на юго-западе Москвы, в Обручевском районе, приступили к преображению территории — в работу взяли участок размером 1,4 тысячи квадратных метров .

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