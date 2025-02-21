Европу призвали взять ответственность за Украину

Странам — участницам Европейского союза (ЕС) и Великобритании придется предоставить Украине свои гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения, независимо от того, поддержат ли инициативу США.
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