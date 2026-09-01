Берреттини рассказал о смертельных угрозах его семье на «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини сообщил о серьёзных угрозах убийством, поступавших в адрес его семьи в ходе турнира «Ролан Гаррос».
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