«Джорджеску резко против ЕС и НАТО, стал хвалить Путина». Выигрыш Симиона на выборах негативно скажется на Украине

Информационное агентство Reuters со ссылкой на политических обозревателей сообщило, что победа лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии может негативно сказаться на поддержке Украины.
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