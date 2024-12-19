Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«До инаугурации Трампа в Москве взорвут еще одного генерала» – киевский профессор

«До инаугурации Трампа в Москве взорвут еще одного генерала» – киевский профессор

Взорванный в Москве генерал Игорь Кириллов был легкой мишенью для убийц. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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