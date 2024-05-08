Google будет продавать планшет Pixel Tablet на $100 дешевле, но без комплектной док-ста...

Google будет продавать планшет Pixel Tablet на $100 дешевле, но без комплектной док-станцииПомимо анонса смартфона Pixel 8A компания Google также сообщила, что будет продавать свой Android-планшет Pixel Tablet, выпущенный летом прошлого года, без комплектной док-станции, которая превращает его в смарт-дисплей.