Коллаж Царьграда.Сегодня 3,7K прочитали Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери противника на поле боя за всё время СВО превысили 700 тысяч человек.