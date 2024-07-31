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Добрый Мир

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Потери – 700 тыс. человек. Приказано идти вперёд: Генерал о реальной ситуации на поле боя – без прикрас

Потери – 700 тыс. человек. Приказано идти вперёд: Генерал о реальной ситуации на поле боя – без прикрас

Коллаж Царьграда.Сегодня 3,7K прочитали Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери противника на поле боя за всё время СВО превысили 700 тысяч человек.

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