Коллаж Царьграда.Сегодня 3,7K прочитали Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери противника на поле боя за всё время СВО превысили 700 тысяч человек.
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