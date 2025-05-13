"Киев собирался обменивать курскую территорию": Алаудинов раскрыл, зачем ВСУ пытались захватить Глушковский район

В планах Киева было взять под полный контроль Глушковский район Курской области. "Киев собирался обменивать курскую территорию" на земли, которые в боях отошли России, рассказал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
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