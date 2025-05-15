Рубль под давлением: Индекс Мосбиржи рухнул после объявления состава делегации на переговоры в Стамбуле

На Мосбирже фьючерс на доллар-рубль вырос, превысив 83 рубля, что выше установленного ЦБ курса.Индекс Мосбиржи резко упал в среду вечером после публикации списка делегации на переговоры в Стамбуле, утвержденного президентом Путиным.