Рубль под давлением: Индекс Мосбиржи рухнул после объявления состава делегации на переговоры в Стамбуле

На Мосбирже фьючерс на доллар-рубль вырос, превысив 83 рубля, что выше установленного ЦБ курса.Индекс Мосбиржи резко упал в среду вечером после публикации списка делегации на переговоры в Стамбуле, утвержденного президентом Путиным.
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