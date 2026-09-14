Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Жизнь «Давида».

Жизнь «Давида».

5 веков в 15 фактах — краткая биография шедевра Микеланджело 13 сентября 1501 года Микеланджело впервые подошел к гигантской мраморной глыбе, чтобы через три года из нее появился один из самых узнаваемых образов в истории искусства — «Давид».

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