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Премьер Фредериксен пообещала, что Дания отдаст Украине «всю свою артиллерию»

Премьер Фредериксен пообещала, что Дания отдаст Украине «всю свою артиллерию»

Дания отдаст киевской стороне «всю свою артиллерию». С соответствующим обещанием, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступила руководитель правительства скандинавского государства Метте Фредериксен.

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