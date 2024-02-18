Премьер Фредериксен пообещала, что Дания отдаст Украине «всю свою артиллерию»

Дания отдаст киевской стороне «всю свою артиллерию». С соответствующим обещанием, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступила руководитель правительства скандинавского государства Метте Фредериксен.
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