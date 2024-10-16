Борьбу с фиктивными браками усиливают в России

Государственная Дума России приняла на этой неделе закон, усиливающий борьбу с фиктивными браками. Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления.