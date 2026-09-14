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ТАСС

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Эксперт Киселев рассказал о строительстве новой обороны Киева

Эксперт Киселев рассказал о строительстве новой обороны Киева

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дает остающимся у Волчанска Харьковской области подразделениям украинской армии отступать из котла.

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