Эксперт Киселев рассказал о строительстве новой обороны Киева

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дает остающимся у Волчанска Харьковской области подразделениям украинской армии отступать из котла.
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