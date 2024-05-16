Юрист раскрыл, какой группе пенсионеров вернут двойную индексацию выплат

По словам Вадима Виноградова, неработающим пенсионерам снова будут индексировать выплаты дважды в годЮрист Вадим Виноградов рассказал агентству "Прайм", что с 2025 года неработающие пенсионеры будут дважды в год получать индексированные выплаты.