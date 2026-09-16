Правительство России заявило о строительстве "суперколонии" в Тюмени

К 2035 году в Тюменской области появится "суперколония" на 3000 мест, совмещающая ИК, тюрьму и СИЗО. Новая модель нацелена на ресоциализацию осужденных с гибридными условиями и усиленными мерами безопасности.
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