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Царьград

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Правительство России заявило о строительстве "суперколонии" в Тюмени

Правительство России заявило о строительстве "суперколонии" в Тюмени

К 2035 году в Тюменской области появится "суперколония" на 3000 мест, совмещающая ИК, тюрьму и СИЗО. Новая модель нацелена на ресоциализацию осужденных с гибридными условиями и усиленными мерами безопасности.

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