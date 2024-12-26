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АКРА: ужесточение потребкредитования приведет к поиску других каналов для займа

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) прогнозирует, что на фоне дальнейшего ужесточения условий по потребительскому кредитованию потенциальные заемщики могут начать искать альтернативные каналы для получения заемных средств на первоочередные расходы.

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