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Калужские новости

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«Прошкола №43» требует заменить ответчика в деле о сносе фундамента школы в Калуге

«Прошкола №43» требует заменить ответчика в деле о сносе фундамента школы в Калуге

Генподрядчик «Ирмаст-Холдинг» начал строительство школы без разрешения и уведомления заказчика, сейчас компания находится в процессе банкротства.

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