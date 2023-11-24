Адвокат рассказал о состоянии осужденного из-за пожара в «Зимней вишне», которому отказали в УДО

Осужденный по первому делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемерово) Андрей Бурсин чувствует себя хорошо, но устал ждать окончания наказания в одной из колоний Нижнего Тагила (Свердловская область).
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