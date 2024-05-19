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Лавров: На Западе сейчас нет политиков, говорящих на основе фактов

Западные политики вновь попали под критику за распространение ложной информации о России. Глава МИД России Сергей Лавров выразил свое недовольство словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который заявил о якобы отказе России от поставок энергоресурсов.

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