Украинский фронт, главное за сутки: Туск озвучил катастрофические потери ВСУ, Орехов неуклонно становится российским

1669-й день спецоперации. Последние дни волчанского «котла», еще один прорыв «Центра» Бойцы ГрВ «Север» установили контроль над н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роскомнадзор пред...
- Украинская химера...
- Украинская химера...
да кода ж эти щирые передохнут уже?
"У Америки заканчиваются ракеты. США предупредили союзников о задержках в поставках ракет до 5 (!) лет, пишет Bloomberg." Значит, следующие пять лет будут, как всегда, пудрить нам мозги и выдумывать разные "Анкориджы" Неужели это не видно нашим руководителям?