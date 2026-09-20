Украинский фронт, главное за сутки: Туск озвучил катастрофические потери ВСУ, Орехов неуклонно становится российским

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Борис Воробьевизменено

"У Америки заканчиваются ракеты. США предупредили союзников о задержках в поставках ракет до 5 (!) лет, пишет Bloomberg." Значит, следующие пять лет будут, как всегда, пудрить нам мозги и выдумывать разные "Анкориджы" Неужели это не видно нашим руководителям?