Дмитрий Соколан: Молдавские вина приобретают все большую популярность в Японии

Вина из Республики Молдова завоевывают все большее признание на японском рынке, а экспорт за последний год значительно вырос, заявил в интервью Radio Moldova Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Японии Дмитрий Соколан.
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