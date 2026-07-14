«Роскосмос» и NASA продлили работу МКС до 2030 года

«Роскосмос» и NASA решили продлить срок эксплуатации МКС. Об этом глава российского космического ведомства Дмитрий Баканов сообщил на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к МКС.
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