Мощная магнитная буря обрушится на Землю 23 марта

На Солнце произошла вспышка, которая направила облако плазмы от протуберанца к Земле. Из-за этого ожидаются магнитные бури, сообщил РИА «Новости» руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
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