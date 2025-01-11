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США достигли невозможного: на рынке СПГ наблюдается перенасыщение при дефиците поставок

США достигли невозможного: на рынке СПГ наблюдается перенасыщение при дефиците поставок

В среднесрочной перспективе существует много неопределенностей относительно спроса на СПГ. Аналитики говорят, что напряженный рынок СПГ в первой половине этого десятилетия, вероятно, сменится значительным избытком во второй половине, то есть после 2025 года.

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