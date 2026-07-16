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Вторая свадьба за месяц: в семье Газманова не прекращаются знаменательные события

Вторая свадьба за месяц: в семье Газманова не прекращаются знаменательные события

Супруга артиста похвасталась подарками в честь важного события. Олег Газманов с женой Мариной Личный архив В семье Олега Газманова вновь царит атмосфера торжества — это уже второе брачное событие за последние четыре недели.

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