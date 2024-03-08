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Подколзин против «Вегаса»: 3 броска и 5 хитов за 11:24. Форварда отправляли в АХЛ на 1 день, чтобы была возможность сыграть в Кубке Колдера

22-летний форвард принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (3:1).  6 марта россиянин был отправлен в фарм-клуб, а перед игрой возвращен в основу.

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