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Сергей Плотников: «Я оказался в числе четырех форвардов первого звена по ходу тренировки»

Нападающий сборной России Сергей Плотников ответил на вопрос о своем самочувствии. Из-за положительного теста на коронавирус форвард прилетел в Пекин только 7 февраля.

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